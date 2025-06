Isola dei famosi, Teresanna Pugliese ha rubato il cocco a Patrizia? Naufrago la accusa duramente

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A poche ore dalla nuova puntata dell’Isola dei famosi si è verificato un fatto ‘spiacevole’ in Honduras che ha visto come protagonista Teresanna Pugliese. Proprio oggi la naufraga aveva detto di essere nervosa, stanca e di avere anche fame.

Parlando con Chiara aveva rivelato che stasera potrebbe dare i numeri in diretta, intanto ha dovuto fare i conti con dure accuse all’Isola dei famosi. Cosa è successo? A Patrizia Rossetti è stato rubato un pezzo di cocco e sembra che sia stata proprio l’ex tronista di Uomini e Donne a mangiarlo.

Teresanna Pugliese ha mangiato il cocco di Patrizia all’Isola dei famosi? C’è un testimone

Ad accorgersi dell’accaduto è stato Mario Adinolfi e lo ha subito raccontato a Cristina Plevani. Il leader della settimana, Omar Fantini, ha commentato con disappunto il presunto gesto di Teresanna Pugliese dicendo che è contrario allo spirito del gruppo che hanno professato fino ad ora, pensa che non sia stato affatto giusto.

Teresanna Pugliese si è difesa dalle accuse all’Isola dei famosi dicendo che non è stata lei a mangiare il cocco di Patrizia, ai suoi compagni di avventura ha detto che probabilmente il pezzo è caduto. Mario però l’ha sbugiardata dicendo: “Ne sono testimone oculare, un altro gesto che non mi è piaciuto di Teresanna. Lei mi ha pure guardato dicendo che c’erano le formiche, avevo pure gli occhiali e le formiche non c’erano”. La naufraga ha continuato a smentire e quando Chiara ha provato a difenderla Adinolfi si è scagliato duramente anche contro di lei.