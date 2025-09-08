Barbara d’Urso, ostacoli a Ballando con le Stelle: “Il mio problema…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nelle scorse settimane è stata ufficializzata la partecipazione di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle, noto programma condotto su Rai Uno da Milly Carlucci.

Dopo una lunga assenza l’amatissima conduttrice è pronta a tornare in televisione e non vede l’ora di vivere questa nuova avventura. Le preoccupazioni però non mancano, lei stessa nelle scorse ore ha svelato ai fan che ci sono degli ostacoli che deve superare.

Primo giorno di prove a Ballando con le Stelle per Barbara d’Urso: la rivelazione della conduttrice

Ieri tramite le sue Instagram stories la conduttrice ha fatto sapere che è arrivato il primo giorno di prove a Ballando con le Stelle e ha svelato: “Sapete qual è il mio problema? Anche se a me la parola problema non piace, sono sempre degli ostacoli superabili”.

Barbara d’Urso ha detto che in molti sono convinti che lei sappia ballare ma in realtà non è così. A detta sua sa fare sono quelle poche e piccole cose che ha fatto lo scorso anno quando è approdata nel programma come ballerina per una notte. Ai fan ha poi detto che è stata una sua scelta partecipare a Ballando con le Stelle e lavorerà tantissimo.