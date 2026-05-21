Michele offende Rosanna a Uomini e Donne, Maria De Filippi lo bacchetta: “Stai dando il peggio”

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Nella puntata di ieri di Uomini e Donne è scoppiato un acceso scontro tra Rosanna Siino e Michele mentre lui parlava con Brunella della loro frequentazione.

Stuzzicato dalla dama l’uomo ha ricordato che diceva che lui dormiva, però con Brunella si è svegliato fin troppo perché in questo caso il ‘materiale’ è diverso. Le parole usate dal cavaliere hanno mandato Rosanna Siino su tutte le furie ed è scoppiato un duro botta e risposta tra loro fatto principalmente di insulti. Lei gli ha detto che sarebbe stato inutile rispondergli perché è un uomo troppo piccolo, poi hanno continuato ad attaccarsi a vicenda.

Acceso botta e risposta tra Rosanna Siino e Michele a Uomini e Donne: Maria De Filippi asfalta il cavaliere

La dama palermitana ha detto a Michele che si definiva da solo e che non lo ha mai definito un uomo piccolo anche se lo meritava, lui invece si è permesso di rivolgersi a lei in quel modo. Visibilmente infastidita lo ha definito aceto vecchio da buttare e gli ha dato del cafone.

Gli animi hanno continuato a scaldarsi nello studio di Uomini e Donne, di fronte agli insulti dell’uomo Rosanna Siino gli ha detto che lei è bassa di statura ma lui lo è intellettualmente. Quando Michele le ha detto che non ha mai visto un uomo come lui è intervenuta Maria De Filippi per asfaltarlo: “Non ti conosco eh, però in questa circostanza devo dire che nel dire che un uomo come te Rosanna non l’ha mai visto è stata molto fortunata. Stai dando il peggio, sei partito in un modo strano“. I due hanno continuato a discutere, il cavaliere ha poi ammesso di aver sbagliato ad usare certe parole ma le critiche contro di lui non sono finite.