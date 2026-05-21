Il Paradiso delle Signore anticipazioni 21 maggio 2026: Marcello e Rosa si fanno una promessa d’amore

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, giovedì 21 maggio 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Mimmo dopo il nuovo sfogo di Mirella deciderà di fare delle indagini sul passato di Luigi per capire se possono davvero fidarsi di lui.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 21 maggio 2026: Mirella non vuole tornare con Luigi, Mimmo indaga su di lui

La nuova divisa del Paradiso omaggerà il Giro d’Italia e Delia deciderà di proporsi come modella. Nel frattempo Mirella, dopo aver osservato il comportamento del suo ex e aver riflettuto sembrerà convinta di non voler costruire una famiglia con lui. D’altronde sin dall’inizio non ha avuto fiducia nei suoi confronti e nella sua affidabilità.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Rosa dovrà sottoporsi ad un delicato intervento, mentre lei e Marcello si saluteranno prima dell’operazione si faranno una promessa d’amore. Intanto Cesare accetterà di farsi aiutare e insieme a Johnny e Irene realizzerà il piano per smascherare Mancino.