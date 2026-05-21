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La Chiesa di Santa Chiara di Manfredonia candidata a “I Luoghi del Cuore” Fai

La Città di Manfredonia sostiene la candidatura della Chiesa di Santa Chiara alla XIII edizione de “I Luoghi del Cuore”, il censimento nazionale promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

Un luogo profondamente legato alla storia, all’arte e alla memoria della nostra città, nato nel 1592 grazie alla volontà della nobildonna Isabella De Florio e consacrato nel 1680 dal cardinale Orsini. La chiesa custodisce un prezioso patrimonio artistico fatto di altari lignei dorati, tele, statue e opere di grande valore storico e devozionale.

Con questa candidatura, Manfredonia vuole contribuire alla tutela e alla valorizzazione di uno dei suoi luoghi più significativi, coinvolgendo cittadini, scuole, associazioni e realtà del territorio.

È possibile votare Santa Chiara al seguente link:

https://fondoambiente.it/luoghi/chiesa-di-santa-chiara-manfredonia?ldc=