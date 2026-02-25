Uomini e Donne, Alessio litiga con Rosanna e Gianni Sperti lo attacca: “Hai superato il limite”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gli animi si sono non poco scaldati ieri a Uomini e Donne, c’è stato infatti l’ennesimo scontro tra Alessio Pilli Stella e Rosanna Siino.

Al centro dello studio con lei e Debora il cavaliere ha deciso di mettere fine alla frequentazione con entrambe. Dopo un ballo Maria De Filippi ha detto di aver notato che Alessio si è girato di spalle quando Rosanna è andata da Sara e Ciro, lui ha detto che non voleva parlare né con lei né con Debora, non voleva nemmeno scambiare lo sguardo con loro.

Scontro acceso tra Alessio e Rosanna a Uomini e Donne: per Gianni Sperti il cavaliere ha superato il limite

Nello studio del dating show il cavaliere ha avuto un acceso scontro con Rosanna, tra loro è intervenuto Gianni Sperti accusando il cavaliere di aver superato il limite. L’opinionista ha aggiunto: “Non puoi sceglierla? Però andarci a letto ci riesci. Non ti sto condannando eh, ma tu fai un passo e poi dici che sei indeciso. Questo vuol dire che Rosanna non ti ha lasciato niente, mentre a lei si”.

Visibilmente infastidito Alessio Pilli Stella ha replicato dicendo che lui non ha mai detto questo. Per lui fare dei passi indietro è impossibile perché dopo aver superato un certo limite dovrebbe tenere un percorso conoscitivo con entrambe ma non ci riesce.