Tara Gabrieletto, parole speciale per Vincenzo: “Avevo perso fiducia negli uomini ma lui è speciale”

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Di recente Tara Gabrieletto è tornata a far parlare di sé rivelando dopo anni perché il suo matrimonio con Cristian Gallella giunse al capolinea.

L’ex volto di Uomini e Donne ha rivelato di aver lasciato l’ex marito dopo aver scoperto un tradimento, la replica però non si è fatta attendere. L’ex tronista non solo ha negato ma ha accusato l’ex moglie di essere stata lei a tradirlo. Intervistata da Eva 3000 Tara Gabrieletto si è lasciata sfuggire nuove rivelazioni personali, questa volta però riguardano il suo compagno Vincenzo.

Tara Gabrieletto ha dato di nuovo fiducia all’amore grazie a Vincenzo: la speciale dedica al compagno

Archiviata la storia d’amore con Cristian Gallella aveva chiuso con l’amore, quando ha incontrato il compagno Vincenzo però è cambiato tutto. Tra le varie cose ha detto: “Avevo perso fiducia negli uomini, ma lui si è rivelato speciale“.

Da una passata relazione del compagno è nata una bambina che oggi ha quattro anni, con lei l’ex corteggiatrice ha un bellissimo rapporto. Lei stessa ha fatto sapere che la considera una figlia, vanno d’accordo e sono molto complici. Facendo un tuffo nel passato Tara Gabrieletto ha ammesso che si sentiva etichettata come la ‘fidanza di’ e la ‘moglie di’ dopo Uomini e Donne. Oggi vuole mostrarsi per quella che è davvero, cioè una persona solare, autentica e pazza in senso positivo. Si è definita una donna vera e non un personaggio.