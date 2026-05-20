Uomini e Donne, Massimo su Barbara De Santi svela: “Mette tutto in discussione, mi sono sentito oppresso”

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Tra Barbara De Santi e Massimo non ha funzionato, ieri a Uomini e Donne c’è stato un altro duro scontro tra loro che ha turbato non poco la dama. Il cavaliere ha preferito mettere fine alla loro conoscenza perché non si sente sereno con lei.

Dopo la puntata ai microfoni di Witty Tv l’uomo ha ammesso di essersi sentito un po’ oppresso. A detta sua è stato bello quello che hanno vissuto però non tollerava che ogni questione venisse amplificata. Massimo si è detto dispiaciuto per la chiusura ma ha preso questo decisione perché ha capito che quella storia non lo avrebbe reso sereno.

Uomini e Donne, Massimo parla della rottura con Barbara De Santi: cosa ha detto sulla dama

Tra le varie cose il cavaliere ha fatto sapere di aver sentito una privazione di libertà e alla sua età pensa che sia meglio non andare avanti quando manca la serenità. Ha poi aggiunto: “Barbara è una bellissima persona ma ha un temperamento molto forte e mette in discussione tutto e l’avevo già avvertita”.

Massimo, riferendosi a Barbara De Santi, dopo la puntata di ieri di Uomini e Donne ha anche detto che più volte ha provato ad abbattere i muri che lei alzava ma non ha fatto nessun passo indietro quando sono stati toccati temi come i figli.