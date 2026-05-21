Cgil e associazioni democratiche: “No a manifestazioni xenofobe, neofascisti non benvenuti a Foggia”

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CGIL E ASSOCIAZIONI DEMOCRATICHE: “NO A MANIFESTAZIONI XENOFOBE, I NEOFASCISTI NON SONO BENVENUTI A FOGGIA. PREFETTURA E QUESTURA VIGILINO SU CHI ALIMENTA PAURE E RAZZISMO”

Il Segretario Palma: “La manifestazione di domani contro la moschea non ha nulla dello spontaneismo civile e democratico se vi partecipano esponenti neofascisti come Roberto Fiore, che vorrei ricordare è stato condannato in primo grado a 8 anni per l’assalto alla sede nazionale della Cgil”.

“La manifestazione di domani a Foggia non ha nulla dello spontaneismo civile e democratico se vi partecipano esponenti neofascisti come Roberto Fiore, che vorrei ricordare è stato condannato in primo grado a 8 anni per l’assalto alla sede nazionale della Cgil”. È quanto afferma il segretario generale della Cgil, Gianni Palma, a nome anche del lungo elenco di associazioni di impegno democratico che fanno parte del coordinamento “La Via Maestra”, come ANPI, Arci e tante altre.

“Attorno a una richiesta di costruzione di un luogo di culto per gli islamici, come già accaduto in tante altre città, sta montando una canea che è alimentata – diciamo le cose come stanno – da razzismo e tesi islamofobiche. A Foggia vi sono luoghi di culto edificati da diverse professioni di credo religioso e mai a nessuno è venuto in mente di aizzare polemiche. La libertà di professione religiosa è tra l’altro un caposaldo democratico sancito dalla nostra Costituzione e richiamata all’articolo 19. C’è chi invece da tempo per mero tornaconto politico, e in assenza di una qualunque idea che attiene ai temi concreti del vivere delle persone, del disagio sociale e occupazionale, alimenta e cavalca paure che si trasformano in vera e propria onfata xenofoba. Chiediamo alle istituzioni, a partire da Prefettura e Questura, di vigilare e garantire rispetto dell’ordine pubblico e quelle libertà democratiche che sono di tutti e tutte a prescindere sa luogo di nascita, credo o colore della pelle. Saremo vigili e attenti e condanniamo con forza la presenza di neofascisti che hanno guidato l’assalto alla sede di una organizzazione democratica. Qualcosa che non si vedeva dal triste ed esecrabile ventennio. Nessuno spazio per i fascisti a Foggia”.