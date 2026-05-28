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Collegamenti aeroportuali tra il Gargano e l’Aeroporto di Bari: gli orari

Anche per la stagione estiva 2026 saranno attivi i collegamenti stagionali di trasporto pubblico locale tra le principali località del Gargano e gli aeroporti di Bari e Foggia, promossi dalla Regione Puglia e coordinati dalla Provincia di Foggia.

Il servizio sarà operativo:

• dal 2 giugno al 27 settembre 2026 per la linea Gargano – Aeroporto di Bari;

• dal 1° giugno al 5 ottobre 2026 per la linea Gargano – Aeroporto di Foggia.

I collegamenti interesseranno località strategiche del territorio, tra cui Vieste, Peschici, Mattinata, Manfredonia, Vico del Gargano, Rodi Garganico, Margherita di Savoia e Zapponeta, con corse giornaliere dedicate a residenti e turisti.

L’iniziativa punta a migliorare l’accessibilità delle destinazioni turistiche pugliesi attraverso un sistema di mobilità integrata ed efficiente.

Orari, fermate e biglietti disponibili su biglietteria.cotrap.it