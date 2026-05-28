L’Istituto Comprensivo Don Milani Uno + Maiorano premiato alla Giornata della Costa 2026

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BARI 18/05/2026 – Una giornata di emozioni e riconoscimenti per l’Istituto Comprensivo Don Milani Uno + Maiorano, protagonista al Concorso Regionale “Settimana Blu – Giornata della Costa – Dalla Terra al Mare: uno sguardo verso…”, premio istituito dalla Guardia Costiera e dall’Ufficio Scolastico Regionale per promuovere la cultura del mare, la tutela dell’ambiente e la cittadinanza attiva tra gli studenti pugliesi.

Accompagnati dai docenti e dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Miriam Totaro, gli alunni della scuola secondaria di primo grado hanno presentato lavori che hanno colpito la commissione per originalità, profondità e capacità di raccontare il mare come spazio di incontro, sogno e responsabilità.

La classe 1D si è aggiudicata il Primo Premio con il cortometraggio “Là dove le nostre voci si incontrano, due linee verso lo stesso domani”, un’opera dal forte valore simbolico. Il video mette in scena due percorsi tracciati sulla sabbia, metafora di storie diverse che si avvicinano fino a unirsi in un’unica direzione. Il mare diventa così luogo di passaggio, trasformazione e accoglienza. Il progetto, frutto di un intenso lavoro collettivo, ha saputo unire scrittura, immagini e riflessioni sul significato dell’incontro e dell’identità.

Le classi 2F, 2D e 1E hanno ottenuto il Terzo Premio con il cortometraggio “Verso il mare… cosa desideri trovare?”, ambientato sul litorale di Siponto. Il video racconta un gruppo di ragazzi che, trovandosi davanti a una spiaggia invasa dai rifiuti portati dalla mareggiata, decide di non arrendersi allo sconforto. È A., un compagno con disabilità, a proporre di immaginare ciò che vorrebbero trovare guardando verso il mare: un parco per cani, un campo da basket, uno da calcio, spazi di comunità e inclusione. Il cortometraggio, accompagnato da una serie di scatti fotografici anch’essi premiati, affronta temi come amicizia, diritti, tutela dell’ambiente e amore per il territorio.

Un risultato che parla di futuro

La partecipazione al concorso ha rappresentato per gli studenti un’occasione di crescita e consapevolezza. I lavori presentati raccontano un mare che unisce, che accoglie, che invita a immaginare un domani migliore. Un risultato che rende orgogliosa l’intera comunità scolastica e conferma l’impegno dell’Istituto nel promuovere percorsi educativi capaci di unire creatività, sensibilità e responsabilità civica.