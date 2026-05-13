Uomini e Donne, tensione alle stelle dopo la scelta di Ciro: cosa ha fatto Martina Calabrò

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Ieri sono trapelate le anticipazioni relative alla scelta di Ciro Solimeno a Uomini e Donne e in molti sono rimasti sorpresi dalla reazione di Martina Calabrò.

Lorenzo Pugnaloni ha fatto sapere che l’ex corteggiatrice ha mantenuto la calma in studio dopo aver scoperto che non era lei la scelta dell’ormai ex tronista. Molti fan del dating show si aspettava che avrebbe attaccato Ciro Solimeno invece gli ha addirittura augurato di essere felice dal punto di vista sentimentale. Sembra però che lontano dalle telecamere il suo comportamento sia stato decisamente diverso.

Uomini e Donne, Martina Calabrò crea tensione dopo la scelta: perché è intervenuta la sicurezza

Entrambe le corteggiatrice speravano di lasciare la trasmissione con Ciro Solimeno ed è normale che Martina Calabrò ci sia rimasta male quando ha scoperto di non essere lei la scelta. A quanto pare però la ragazza non è riuscita a tenere a bada la sua delusione dopo essere uscita dallo studio di Uomini e Donne.

Cosa ha fatto? Questa la segnalazione riportata da Lorenzo Pugnaloni sull’ex corteggiatrice: “Ho visto Martina con le sorelle in macchina urlare contro le amiche di Elisa. Gridava in modo esagerato, tanto che è intervenuta anche la sicurezza“.