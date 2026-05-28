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Comparti Manfredonia, in attesa del Comune arriva Mario a tagliare le erbacce

Dopo tante segnalazioni, richieste ad assessori e persone varie uno soltanto ha accolto la mia richiesta, Mario

Io mi chiedo e’ mai possibile che noi siamo davvero abbandonati al nostro destino senza che nessuno abbia un po di rimorso alla propria coscienza??? Io sono davvero stanca di questa situazione

Tra un po’ inizieranno ad incendiare i vari punti dove è pieno di sterpaglie e noi ne siamo pieni, col rischio che tutti conosciamo

Credo sia arrivata l’ora di farci sentire a gran voce perché abbiamo numeri per farlo, paghiamo tasse come tutti e i servizi latitano da anni ormai

Ringrazio davvero di cuore Mario per aver pulito la zona di fronte la chiesa

Ma così non funziona, basta!!

Rosa