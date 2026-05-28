Un Posto al Sole, spoiler 28 maggio 2026: profonda crisi per Alberto, Vanni e Ornella sempre più complici

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 28 maggio 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Alberto era pronto a rivelare tutta la verità al figlio ma Anna ha deciso di mettere fine alla loro storia d’amore. Il motivo? Non voleva che distruggesse di nuovo il suo rapporto con Gianluca a causa sua ed è per questo che gli ha detto addio con una lettera.

Spoiler Un posto al sole 28 maggio 2026: Marina vuole aiutare Cristina, momento difficile per Alberto

Ornella e Raffaele tra qualche giorno faranno visita a Patrizio a Barcellona, con la speranza che questo viaggio possa far tornare definitivamente la serenità nel loro rapporto. Intanto lei continuerà ad avvicinarsi sempre di più a Vanni, l’uomo le parlerà ancora del viaggio in Argentina, la Bruni prenderà in considerazione la sua proposta?

Stefano vuole a tutti i costi recuperare il suo rapporto con Greta, intanto Marina proverà ad aiutare Cristina a risolvere le tensioni con i suoi genitori. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Alberto sprofonderà in una delicata crisi, da un lato non vuole rinunciare ad Anna ma non vuole nemmeno ferire Gianluca. Nel frattempo Renato si preparerà ad affrontare la riunione di condominio, dove scoprirà se sarà davvero lui l’amministratore di Palazzo Palladini.