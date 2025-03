MariaVittoria Minghetti sparla di Lorenzo al GF: “Non può più fare l’attore senza Shaila”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Negli ultimi giorni MariaVittoria Minghetti e Lorenzo Spolverato hanno chiacchierato spesso al Grande Fratello. Rispetto a qualche settimana fa il loro rapporto è apparso decisamente più sereno ma questo non ha impedito alla gieffina di rivolgere nuove critiche nei confronti del suo compagno di avventura.

Nelle scorse ore il gieffino si è dedicato a lungo alle pulizie nella casa più spiata dagli italiani, comportamento che ha non poco stupito MariaVittoria Minghetti e Jessica Morlacchi. La prima mentre era da solo nel confessionale del Grande Fratello riferendosi a Lorenzo Spolverato ha detto: “Il fatto che non può più fare l’attore perchè Shaila è uscita e non ci stanno più clip da girare adesso si è messo a lavare tutta casa”. Con ironia ha anche detto che si aprirà una ditta delle pulizie.

Ennesima strategia di Lorenzo Spolverato al GF? Cosa pensano MariaVittoria Minghetti e Jessica Morlacchi

Dopo la pungente frecciatina della fidanzata di Tommaso Franchi anche Jessica Morlacchi ha detto la sua in merito al fatto che Lorenzo Spolverato si sia messo a pulire la casa più spiata d’Italia. A detta sua si tratta dell’ennesima strategia da parte del gieffino, queste le sue parole: “I giochi sono belli che fatti, si sa già chi è il preferito, chi vincerà. Datti una calmata, mettiti a dormire“.

La gieffina ha anche fatto notare che nei mesi trascorsi al Grande Fratello il fidanzato di Shaila Gatta è sempre stato disordinato ed è per questo che sembra strano vederlo così a pochi giorni dalla finale. La sua è davvero una strategia per fare colpo sui telespettatori ora che non può più sfruttare la coppia dopo l’eliminazione della fidanzata?