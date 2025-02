Maria Teresa Ruta dice la sua sugli ‘Shailenzo’: “Shaila non è vittima di Lorenzo”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Si è creata non poca tensione nella casa del Grande Fratello a causa del feroce scontro avvenuto nella notte tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, poco fa anche Maria Teresa Ruta ha detto la sua. Non solo sui social e sul web, anche nella casa più spiata dagli italiani si sta parlando a lungo dell’ultimo litigio scoppiato tra la ballerina e il suo ‘fidanzato’.

Questa volta la crisi sembra essere davvero profonda, Lorenzo Spolverato ha anche perso il controllo e ha urlato contro Shaila Gatta nella notta. Dopo aver strappato dei fogli che c’erano nell’armadio della fidanzata ha anche sbattuto degli oggetti. Con ironia Amanda Lecciso ha fatto i complimenti al gieffino perché per l’ennesima volta sta facendo parlare di lui e di sicuro stasera durante la 35esima puntata del Grande Fratello il primo blocco sarà il suo. Stefania Orlando ha invece detto che Signorini potrebbe dedicargli addirittura due blocchi, ha poi detto che è Lorenzo il regista di questa situazione.

Shaila Gatta è vittima di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello? Cosa pensa Maria Teresa Ruta

Stefania Orlando pensa che Shaila Gatta sia vittima di Lorenzo Spolverato, a quel punto è intervenuta anche Maria Teresa Ruta che non si è detta d’accordo con lei. Tra le varie cose ha detto: “Vittima di tutto quanto? Io credo di no perché sarebbe l’unica a beneficiare della situazione“. Ad ogni modo non pensa che sia complice del fidanzato perché altrimenti si prenderebbe una fregatura.

Stefania Orlando è convinta che quella di Lorenzo Spolverato sia tutta strategia, infatti non ha voluto chiarire con la fidanzata per affrontare la situazione in diretta. Ha ricordato che il gieffino ha detto che darà le sue risposte in puntata, a Shaila Gatta ha detto che saprà tutto in diretta.