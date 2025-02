Maria Teresa Ruta smaschera Zeudi Di Palma al Grande Fratello: “Sono caduta nella sua trappola”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nei giorni scorsi Maria Teresa Ruta si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni con Zeudi Di Palma al Grande Fratello che hanno catturato non poco l’attenzione. Dopo aver ricordato la ship tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò avvenuta durante l’edizione a cui lei ha partecipato le ha detto che forse Helena Prestes ha voluto ricreare la stessa situazione con lei per catturare l’attenzione dei fan del reality.

Mentre la gieffina parlava l’ex Miss Italia si è mostrata sorpresa, in puntata però Helena Prestes l’ha attaccata duramente dicendo che conosceva già la vicenda. Anche dopo la diretta si è scagliata contro di lei accusandola di essere una falsa per aver finto di non sapere nulla. Nella casa più spiata d’Italia anche Maria Teresa Ruta ha smascherato Zeudi Di Palma dopo aver capito che l’ha presa in giro fingendo che non sapesse nulla delle ‘Rosmello’. Durante una chiacchierata con Iago Garcia ha detto di aver capito di essere caduta nella sua trappola.

Maria Teresa Ruta contro Zeudi Di Palma al GF, cosa ha rivelato la gieffina

Il fatto che Zeudi Di Palma l’ha preso in giro ha molto infastidito Maria Teresa Ruta. Al Grande Fratello parlando con Iago ha fatto sapere di aver scoperto che Alfonso D’Apice le aveva già raccontato tutto, a lei però ha chiesto di raccontarle tutto perché non sapeva nulla.

Poco dopo Maria Teresa Ruta si è sfogata anche con Stefania Orlando e non ha nascosto la sua delusione nei confronti di Zeudi Di Palma. Lei pensa che sin da quando è approdata nella casa più spiata d’Italia il suo scopo probabilmente era quello di imitare le ‘Rosmello’, ha infatti detto: “Temporalmente è Zeudi che può aver creato questa ship e non Helena…”.