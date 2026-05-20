Lucia Ilardo sbugiardata al Grande Fratello Vip: “Voleva vedere Raul per fare ses*o”

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Sono successe molte cose ieri sera durante la finale del Grande Fratello Vip, si è parlato anche del famoso segreto rivelato da Lucia Ilardo a Raul Dumitras.

Nella casa più spiata d’Italia la gieffina ha un po’ giocato con Renato Biancardi e Raul nelle scorse settimane, Dumitras però non è caduto nel tranello dicendo di non voler far parte di un triangolo. Le cose negli ultimi giorni sono decisamente cambiate, il gieffino napoletano si è infatti reso conto di provare qualcosa per Lucia Ilardo e il loro rapporto è cambiato.

Lucia Ilardo e Raul Dumitras solo amici dopo il Grande Fratello Vip? Lei aveva in mente altro

La padrona di casa ieri sera ha chiesto alla gieffina di dire cosa aveva detto a Raul Dumitras all’orecchio nelle scorse settimane. La ragazza ha rivelato di avergli chiesto se volesse vederla in amicizia dopo il reality ma non era la verità, Antonella Elia infatti l’ha subito sbugiardata.

In diretta la showgirl ha detto che Lucia Ilardo stava mentendo, ha poi svelato: “In cucina mi ha detto che vorrebbe vedere Raul per fare ses*o“. A quel punto la gieffina non ha potuto più negare, al Grande Fratello Vip si è giustificata dicendo che non voleva dire certe cose in prima serata. Ad Ilary Blasi ha spiegato: “Ho sempre detto che dal momento in cui non avevo nessuna relazione con Renato se anche avessi avuto interesse per Raul potevo pure farlo”. Ha ricordato che fino a qualche giorno fa Renato Biancardi non si era ancora dichiarato ma ora che lo ha fatto è cambiato tutti, infatti considera Raul solo un amico.