GF Vip, Antonella Elia ha ferito Pietro di proposito: “Sei uno str**zo e io mi vendico”

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Ieri sera durante la finale del Grande Fratello Vip Pietro Delle Piane è tornato nella casa per avere un confronto con Antonella Elia che rispetto al primo è stato decisamente più tranquillo.

Recentemente l’ex gieffina ha ammesso di pensare molto all’ex compagno del quale ha detto che farà sempre parte di lei. È chiaro che l’uomo occupa ancora un posto speciale nel cuore di Antonella Elia, entrambi provano ancora dei sentimenti e potrebbero riprovarci dopo il Grande Fratello Vip.

Pietro Delle Piane e Antonella Elia si rivedranno dopo il Grande Fratello Vip: cosa si sono detti durante il confronto

Mentre parlava con l’ex compagno la showgirl ha ammesso di aver dato dei baci nella casa più spiata dagli italiani perché sapeva che ci sarebbe rimasto male. Quando Pietro le ha chiesto perché ce l’ha con lui non ha risposto subito, poi ha rivelato: “Perché tu sei uno str**zo, e io mi vendico“.

Pietro Delle Piane prova ancora dei sentimenti per Antonella Elia ed è certo che anche lei sente quello che sente lui. Lei lo ha frenato dicendo che non si lascia fregare ancora, ma era palese il suo coinvolgimento. L’ex le ha chiesto di parlare da soli dopo il Grande Fratello Vip, lei ha così reagito: “Sei pazzo, a casa da soli no, magari nei prossimi giorni. Va bene domani mattina parliamo“. Dopo il reality decideranno di concedere un’altra possibilità al loro amore? Lo scopriremo.