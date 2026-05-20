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Confindustria Foggia si costituisce parte civile nel procedimento contro il sistema estorsivo ai danni delle imprese

Confindustria Foggia annuncia la propria costituzione di parte civile nel procedimento penale

scaturito dalla maxi operazione condotta da Polizia di Stato ed Arma dei Carabinieri nei confronti

di presunti esponenti della cosiddetta “Società foggiana”, accusati, a vario titolo, di aver alimentato

un articolato sistema estorsivo ai danni di imprenditori e commercianti del territorio, con

particolare incidenza sul comparto delle costruzioni.



La decisione, che sarà presto condivisa con gli organi deliberanti, segue quella già assunta da ANCE

Foggia ed ANCE Puglia, confermando la volontà comune del sistema associativo di presidiare,

anche sul piano giudiziario, i principi di legalità economica, libertà d’impresa e tutela del mercato.



La costituzione di parte civile rappresenta non soltanto un atto processuale, ma un’affermazione

di responsabilità istituzionale e sociale. Le condotte estorsive ed intimidatorie contestate, infatti,

non ledono esclusivamente il patrimonio delle singole vittime, ma compromettono il corretto

funzionamento del sistema economico, alterando le regole della concorrenza, comprimendo la

libertà imprenditoriale e generando condizioni di distorsione del mercato incompatibili con i

principi costituzionali dell’iniziativa economica libera e della sicurezza delle attività produttive.

In tale prospettiva, il fenomeno assume i connotati del cosiddetto “crimine economico”, nozione

più ampia rispetto alla mera qualificazione penalistica del reato, poiché riferita a tutte quelle

condotte sistematiche e coordinate che arrecano un pregiudizio diretto alle attività economiche

legittime e che incidono sulle fondamenta stesse del libero esercizio dell’impresa.



«Essere parte civile significa ribadire con chiarezza che il sistema produttivo non intende arretrare

di fronte a fenomeni di intimidazione e condizionamento criminale», dichiara il dottor Potito

Salatto, Presidente di Confindustria Foggia. «Siamo vicini alle imprese e siamo disponibili ad

accompagnarle in percorsi di legalità, nella convinzione che il contrasto alle infiltrazioni criminali

richieda una risposta collettiva, fondata sulla collaborazione tra istituzioni, associazioni di categoria

e mondo produttivo».



«Anche noi dobbiamo fare un minimo di autocritica- aggiunge il Presidente- alcuni imprenditori

non sempre seguono le best practice. La corruzione e l’assoggettamento alla criminalità nascono

anche dalle lungaggini burocratiche, laddove certi dirigenti restano al loro posto da trent’anni,

senza un reale controllo. La mia opinione è che si debba andare verso un reale spoil system, perché

oggi esistono molti modi per costringere le persone a percorrere strade impervie. Il sistema

Bassanini andrebbe rimosso, perché il politico finisce spesso condizionato da una classe

dirigenziale stabile e da rapporti trasversali tra politica ed ambienti di malaffare. Il concetto di

mafia, inoltre, dovrebbe essere esteso a una più ampia “mafiosità”, capace di influenzare anche

l’imprenditore in buona fede».



Confindustria Foggia rinnova il proprio sostegno agli imprenditori che hanno scelto di denunciare

e conferma il proprio impegno nella promozione di una cultura della legalità economica quale

presupposto imprescindibile per lo sviluppo, la competitività e la coesione sociale del territorio.