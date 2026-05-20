Alessandra Mussolini del Grande Fratello Vip, arrivano parole di elogio per lei: ecco da chi

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Ieri 19 maggio è andata in onda sui teleschermi di Canale 5 la finale del Grande Fratello Vip che ha visto la vittoria di Alessandra Mussolini su Antonella Elia. L’ex deputata europarlamentare ha sbaragliato la concorrenza, riuscendo a conquistare i favori di critica e pubblico. In queste ore, la vincitrice del reality show ha ricevuto delle parole di elogio da parte di un volto conosciuto dello spettacolo italiano. Si tratta di Selvaggia Lucarelli, che ha fatto da opinionista a questa edizione del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi. La giornalista ha pubblicato una foto insieme ad Alessandra Mussolini nel suo profilo X con la seguente dedica: “Alessandra Mussolini miglior concorrente di tutti i reality dai combattimenti tra gladiatori e le naumachie al GFVip”. Le due donne hanno dimostrato di aver sotterrato l’ascia da guerra dopo i dissidi iniziali.

Selvaggia Lucarelli definisce Alessandra Mussolini la migliore concorrente del Grande Fratello Vip

Selvaggia Lucarelli sembra aver rivalutato in positivo Alessandra Mussolini, ritenendola la migliore concorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip. Proprio l’ex deputata europarlamentare ha rilasciato alcune dichiarazioni subito dopo la vittoria del reality show. La donna ha ammesso le seguenti parole: “Io sono felicissima, perché noi abbiamo vissuto in una bolla, io cosa ne sapevo. Adesso sono qui vestita da cesna, ha vinto la cesna“. Niente da fare per Antonella Elia, che si è dovuta accontentare della seconda piazza. La donna intervistata dai canali ufficiali della trasmissione ha detto: “Che ne penso? A dire il vero mi aspettavo che avrei vinto io, ma come al solito il pubblico non ha capito niente e ha fatto vincere quella gallina“.