Lucia Ilardo e Renato Biancardi complici, ci sarà un futuro per la coppia dopo il GF Vip? Cosa hanno detto

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Il rapporto tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi ha preso una piega totalmente diversa nell’ultimo periodo al Grande Fratello Vip. Entrambi infatti si sono lasciati andare e sono sempre più complici.

Nella casa più spiata dagli italiani si stanno ritagliando molti momenti in cui si lasciano travolgere dalla dolcezza e dalla passione. Nelle scorse ore c’è stato un nuovo confronto tra loro in camera da letto, tra abbracci, coccole e passionali baci hanno parlato di cosa potrebbe accadere tra loro dopo il Grande Fratello Vip.

Renato Biancardi e Lucia Ilardo continueranno a frequentarsi dopo il Grande Fratello Vip?

La gieffina ha chiesto a Renato Biancardi se secondo lui ci sarà una frequentazione tra loro dopo il reality, lui però prima di rispondere ha cercato di capire cosa pensasse lei. Fino ad ora è sempre stata lei quella che sembrava più interessata, eppure ha chiaramente detto che non potrebbe funzionare fuori.

Queste le parole di Lucia Ilardo: “Non può mai essere. Io vivo a Milano e tu stai a Napoli, io ho bisogno di quotidianità”. Quando lui le ha chiesto cosa farebbe se si innamorasse lei ha risposto: “Prendo questo pensiero e lo accartoccio, lo butto”. A differenza della gieffina Renato Biancardi ha lasciato intendere che vorrebbe continuare ad approfondire la loro conoscenza dopo il Grande Fratello Vip, con un po’ di ironia ha infatti detto: “Facciamo un po’ di prolongé”, lei ridendo gli ha detto che potrebbe andare a trovarlo ogni tanto. Il loro flirt è destinato a finire dopo il reality o decideranno di stare insieme? Lo scopriremo.