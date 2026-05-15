GF Vip, Renato Biancardi si confida con Alessandra: “Lucia? Sono felice quanto spaventato”

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Renato Biancardi ormai non si frena più al Grande Fratello Vip in merito al suo rapporto con Lucia Ilardo, alla gieffina sta dimostrando un grande interesse e parla tranquillamente dei sentimenti che prova per lei.

In molti stanno dubitando del suo reale interesse dal momento che per quasi tutta la durata del reality ha cercato di tenerla a distanza. Il suo improvviso cambiamento ha insospettito anche la gieffina che non ha esitato nel dirgli che non si fida molto. A Lucia Ilardo sembra un po’ strano che di punto in bianco lui si sia legato così tanto a lei. A Raul ha detto che ci sono alcune cose che non le tornano e non vuole farsi prendere in giro.

Renato Biancardi parla dei suoi sentimenti per Lucia Ilardo con la Mussolini: il gieffino ammette di essere spaventato

Confidandosi con Alessandra Mussolini il gieffino ha detto che durante la permanenza nella casa più spiata dagli italiani è notevolmente cambiato il suo legame con Lucia. All’inizio la teneva a distanza perché aveva paura e aveva molte incertezze ma da un po’ la guarda in un alto modo. Col tempo ha capito che gli piace, ne ha parlato con la ragazza ma capisce che per come si è comportato con lei non si fida.

Renato Biancardi non ha nascosto le sue paure per il cambiamento che c’è stato tra lui e Lucia Ilardo, ha infatti ammesso: “Io sono felice, quanto spaventato“. Ha però detto di essere predisposto ad innamorarsi, è un desiderio che ha già da tempo e non pensava che sarebbe successo al Grande Fratello Vip. Parlando a cuore aperto con la Mussolini ha chiaramente detto di voler approfondire la sua frequentazione con la gieffina dopo il reality, lei glielo permetterà? Lo vedremo.