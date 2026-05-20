Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini e quel retroscena bomba: “E’ tra i più alti…”

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Alessandra Mussolini è stata incoronata vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip che si è conclusa da poche ore sui teleschermi di Canale 5. La donna ha vinto lo scontro finale con Antonella Elia. In queste ore, l’ex deputata è finita al centro di un’indiscrezione bomba lanciata dal giornalista Alberto Dandolo sulle pagine del settimanale Gente. L’uomo ha fatto sapere che Mediaset sarebbe rimasta soddisfatta dell’operato di Alessandra Mussolini all’interno del Grande Fratello: “Grazie alle dinamiche create dall’ex parlamentare, infatti, l’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha riscosso un inaspettato gradimento di pubblico. Mediaset quindi può ritenere ben spesa la cifra record di oltre 500 mila euro che ha dovuto sborsare per averla nella Casa più spiata d’Italia.” Secondo il giornalista, Alessandra Mussolini avrebbe percepito un cachet stellare tra i più alti mai elargiti in un reality show.

Alessandra Mussolini ha ricevuto diverse offerte dopo il Grande Fratello Vip

Sempre sul settimanale Gente si legge che l’ex deputata europarlamentare avrebbe ricevuto delle offerte lavorative in seguito all’esperienza appena conclusasi al Grande Fratello Vip. Alessandra Mussolini sarebbe richiesta come concorrente di un nuovo reality show e come opinionista di alcuni talk show politici in grande sofferenza sulle reti Mediaset. Nel frattempo, la donna si gode la vittoria appena ottenuta al Gf Vip. Intervistata dai canali ufficiali della trasmissione, la vincitrice romana ha dichiarato le seguenti parole: “Io sono felicissima, perché noi abbiamo vissuto in una bolla, io cosa ne sapevo. Adesso sono qui vestita da cesna, ha vinto la cesna“.”