Lucia Ilardo parla del padre al Grande Fratello Vip: “Non c’è mai stato ma non sono arrabbiata con lui”

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Dopo la sua esperienza vissuta a Temptation Island Lucia Ilardo sta partecipando all’attuale edizione del Grande Fratello Vip e prima del suo ingresso aveva fatto sapere di volersi fare conoscere meglio dai telespettatori.

Nella casa più spiata dagli italiani nei giorni scorsi ha parlato della fine della sua storia d’amore con Rosario Guglielmi, ha iniziato un flirt con Renato Biancardi e nelle scorse ore si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni sulla sua famiglia. Quando Lucia Ilardo è nata i suoi genitori erano solo due ragazzini e questo li ha portati a commettere degli sbagli. A causa dei loro problemi di coppia ha sofferto molto, quando si sono lasciati la prima volta lei aveva solamente dodici anni.

Lucia Ilardo parla dell’assenza del padre al Grande Fratello Vip: la gieffina non prova risentimento

Parlando con Adriana Volpa la gieffina ha detto che non prova rancore perché farebbe solo del male a se stessa se vivesse provando rabbia. Pensa che il padre abbia sbagliato con lei ma lui non si è mai reso conto di averla ferite, lei non gliene parla perché pensa che si scontrerebbe con un muro.

Il rapporto dei suoi genitori l’ha fatta soffrire, la madre però c’è sempre stata per lei a differenza del padre. Tra le varie cose, in lacrime, Lucia Ilardo ha rivelato: “Non riesco a essere arrabbiata con loro. Anche se mio padre non c’è mai stato non riesco a essere arrabbiata con lui. Non gli ho mai chiesto nulla”.