Grande Fratello Vip, dopo il bacio Renato nomina Lucia e la delude: “Mi hai fatto passare male”

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C’è stata un po’ di tensione ieri sera tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi al Grande Fratello Vip dopo che lui l’ha nominata.

La notte prima della terza puntata del reality i due si sono baciati appassionatamente nella casa più spiata dagli italiani, proprio per questo lei non si aspettava affatto che l’avrebbe nominata. Perché lo ha fatto? In diretta ad Ilary Blasi ha spiegato che era l’unico nome che si sentiva di fare a quel tavolo. Renato Biancardi non ha voluto nominare Raul, Adriana, Ibiza e Alessandra perché li considera come dei fratelli al Grande Fratello Vip.

Lucia Ilardo amareggiata al Grande Fratello Vip per la nomination di Renato Biancardi: il confronto dopo la puntata

Finita la puntata la gieffina è apparsa molto delusa durante il confronto con il suo compagno di avventura. Lui però ha ribadito che non aveva nessun motivo per nominarla, lo ha fatto solo per le motivazioni che ha dato durante la puntata. Lei gli ha detto che avrebbe potuto nominare Ibiza dato che lo aveva votato la scorsa puntata, lui però ha fatto sapere che avevano chiarito.

Mentre parlavano Lucia Ilardo, chiaramente ferita, ha detto: “Secondo te io ora come ti guardo? Mi hai fatto passare male. Il messaggio che è passato è che neanche la persona che mi ha baciato ha avuto la sensibilità di proteggermi“. Quello che è successo ieri sera al Grande Fratello Vip li farà allontanare?