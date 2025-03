Lorenzo Spolverato sulla finale del GF: “Devo vincere, è la mia giustizia personale”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manca sempre meno alla finale del Grande Fratello, nelle scorse ore Lorenzo Spolverato ha chiaramente detto di meritare lui la vittoria del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Il gieffino parlando con Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma ha ribadito che alcuni dei concorrenti hanno avuto la possibilità di uscire e rientrare nella casa più spiata dagli italiani. Questo gli ha dato la possibilità di scoprire delle cose e studiare delle strategie, a differenza sua che non ha mai scoperto nulla su ciò che accade fuori dal Grande Fratello. Il modello milanese ha poi svelato: “Non sono contento per il gruppo che abbiamo qui con noi in finale. Io devo vincere, è la mia giustizia personale“.

Lorenzo Spolverato merita di vincere al Grande Fratello? Cosa ha detto il gieffino

Nella casa più spiata d’Italia il fidanzato di Shaila Gatta ha ribadito che merita più di altri la vittoria del Grande Fratello. Tra le varie cose ha detto: “Mi meriterei di vincere anche per il cambiamento che ho fatto. Ma già mi hanno riconosciuto dei meriti, sono in finale, l’unico uomo che ce l’ha fatta”.

Lorenzo Spolverato ha anche ripetuto che non è felice se pensa a chi è arrivato in finale, soprattutto perché non ci sono né Shaila né Giglio. Lui al posto di Jessica avrebbe preferito MariaVittoria e non pensa che Helena Prestes meriti di vincere il Grande Fratello. Parlando con Chiara e Zeudi ha ribadito che spera di vincere il reality per sfida, gioco e competizione.