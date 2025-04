Shaila Gatta rompe il silenzio sulla rottura con Lorenzo: “Ho scelto con la mia testa”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dal giorno della finale del Grande Fratello non si fa che parlare della fine della storia d’amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, una rottura improvvisa che ha spiazzato praticamente tutti.

Fino a pochi giorni prima si mostravano più innamorati e complici che mai, entrambi dicevano che non vedevano l’ora di vivere il loro amore lontano dalle telecamere ma dopo che l’ex gieffina è stata eliminata ha capito che stare con il modello milanese non era la scelta giusta. Durante l’ultima puntata del reality, infatti, è tornata nella casa più spiata d’Italia per mettere fine alla sua relazione con Lorenzo Spolverato definendo il loro rapporto come un amore tossico. In molti sono convinti che Shaila Gatta fuori dal Grande Fratello si sia lasciata influenzare, lei però ci ha tenuto a fare chiarezza nelle scorse ore.

Shaila Gatta dopo il Grande Fratello spiega perché ha lasciato Lorenzo Spolverato

Contattata in privato da Daniele Dal Moro l’ex velina di Striscia la notozia ha ribadito di non aver parlato con nessuno, queste le sue parole: “Ho scelto con la MIA testa in base a ciò che ho visto e soprattutto uscendo fuori e acquisendo lucidità”. A detta sua lei sa quello che ha vissuto e pensa che sia ridicolo pensare che siano stati i fan ad influenzarla dal momento che per questo amore ha sempre lottato contro tutto e tutti, compresa la sua famiglia.

Shaila Gatta ha poi fatto sapere che lascia a qualcun altro questi ridicoli discorsi e ha invitato tutti ad accettare le cose come vadano. Ha poi aggiunto: “Soprattutto mi voglio bene prima di chiunque altro. Ho scelto ME per la prima volta come si deve e lo farò per tutta la vita. Mi è servita la lezione“.