Loredana Cannata, la rivelazione su Adinolfi all’Isola dei famosi: “All’inizio lo detestavo ma…”

Va in onda stasera l’ultima puntata dell’Isola dei famosi, a poche ore dalla finale Loredana Cannata si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni su Mario Adinolfi.

La naufraga in confessionale ha ammesso che detestava il ‘personaggio’ Mario Adinolfi quando è arrivata in Honduras per le idee che lui porta avanti. Ha definito le sue idee retrograde e del tutto opposte alle sue e alle battaglie che porta avanti. Durante il percorso vissuto all’Isola dei famosi però Loredana Cannata ha avuto l’opportunità di conoscerlo meglio e ha cambiato idea su Mario Adinolfi.

In confessionale la naufraga, riferendosi ad Adinolfi, ha rivelato: “Man mano ho scoperto la persona al di là delle idee. Una persona con la sua storia personale, anche molto forte, una persona che sa ascoltare“. Pensa che le persone possono incontrarsi anche quando rappresentato due concezioni di mondo totalmente diversi.

Sull’Isola Loredana Cannata e Mario Adinolfi nelle scorse ore hanno avuto un confronto durante il quale lui le ha detto che per molte persone è stata sicuramente un esempio, parole che lei ha davvero apprezzato. Il naufrago le ha poi ricordato che all’inizio lei non lo sopportava affatto, nella prima puntata lo ha nominato e lo ha messo al rogo, lui invece non l’ha mai nominata. Lei ha così replicato: “Si, è vero, non sopportavo le tue idee. Non mi piacciono le tue idee”