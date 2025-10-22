Grande Fratello, Jonas Pepe e Omer Elomari non si sopportano: fuori sarebbe stato scontro fisico

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Continua ad aumentare la tensione tra Jonas Pepe e Omer Elomari al Grande Fratello, i due non riescono proprio a sopportarsi e non fanno molto per nascondere la loro reciproca antipatia.

Durante l’ultima puntata del reality Omer non ha affatto gradito l’atteggiamento del gieffino nei confronti di Grazia, infatti lo ha nominato dicendogli di averlo fatto a causa della sua arroganza. Ieri c’è stato un nuovo confronto tra loro durante il quale Pepe lo ha accusato di essere finto nei suoi confronti. A detta sua le loro strette di mano sono false, si tratta di un finto rispetto solo perché sono in televisione e ci sono le telecamere.

Senza le telecamere Jonas Pepe e Omer Elomari sarebbero arrivati alle mani? Le scioccanti rivelazioni al Grande Fratello

Rivolgendosi al suo compagno di avventura Jonas Pepe ha poi detto che entrambi si stanno tremendamente sulle scatole e prevede una lite tra loro. Il gieffino ha poi detto che cercherà di evitare lo scontro fisico perché non si può fare davanti alle telecamere.

Jonas Pepe ha chiaramente lasciato intendere che senza la presenza delle telecamere lui e Omer Elomari sarebbero già arrivati alle mani. Quest’ultimo ha ammesso che sarebbe contento di arrivare allo scontro fisico, Pepe ha così replicato: “Non hai idea quanto vorrei anche io! Sarei contentissimo, ma una marea. Te lo giuro“