Grande Fratello, nessuna pace tra Omer e Jonas, anche Domenico lo attacca: “Arrogante e un provocatore”

Continua ad essere sempre più teso il rapporto tra Jonas Pepe e Omer Elomari al Grande Fratello, i due non riescono proprio a sopportarsi e non fanno nulla per nascondere la loro reciproca antipatia.

Nella casa più spiata dagli italiani si sono più volte scontrati, anche in modo animato. Lo hanno fatto anche ieri sera in diretta durante la messa onda della sesta puntata del reality condotto da Simona Ventura. Durante l’ennesimo battibecco Omer Elomari si è detto certo che tra loro non correrà mai buon sangue, rivolgendosi a Jonas Pepe ha detto: “La pace con te non ci sarà mai“.

Ennesimo scontro tra Jonas Pepe e Omer Elomari al Grande Fratello: Floriana e Domenico contro il 24enne

Dallo studio è intervenuta Floriana Secondi che rivolgendosi a Jonas Pepe ha detto che è un bravo ragazzo però pensa che sia molto invidioso di Omer. A parer suo non c’entra nulla né Rasha né il fisico ma lo invidia perché è un giocatore forte e con le sue qualità sta uscendo bene.

Al gieffino ha anche detto che è disonesto, pensa che il suo gioco sia scorretto e ha invitato Omer Elomari a non cedere alle sue provocazioni. Anche Domenico D’Alterio si è scagliato contro Jonas, tra le varie cose ieri sera al Grande Fratello ha detto: “Fai l’intelligente quando vuoi tu. Sei solo arrogante e un provocatore“.