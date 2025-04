Jessica Morlacchi sull’amicizia con Helena: “Ci siamo ritrovate dopo aver toccato il fondo”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Jessica Morlacchi hanno vissuto momento carichi di tensione nei mesi scorsi al Grande Fratello che li aveva allontanate, col tempo però sono riuscite a mettere ogni dissapore da parte ed è nata una splendida amicizia tra loro.

La vicenda del bollitore fece molto rumore ed entrambe erano state punite, una scelta quella della redazione che la vincitrice del reality non aveva preso affatto bene, infatti aveva abbandonato la casa più spiata d’Italia. Dopo qualche settimana la cantante però è rientrata ed è riuscita a conquistare sempre di più i telespettatori con il suo modo di fare, infatti si è aggiudicata la vittoria della 18esima edizione del Grande Fratello.

Da ‘nemiche’ ad amiche, le rivelazioni di Jessica Morlacchi su Helena Prestes

In un’intervista concessa a Leggo Jessica Morlacchi ha parlato del suo rapporto con Helena Prestes. Ricordando l’episodio del bollitore lo ha definito un momento molto difficile per loro, a detta sua erano entrambe al limite ed è per questo motivo che hanno toccato il fondo.

L’ex gieffina ha poi fatto sapere che lei guarda sempre il lato positivo ed è convinta che quello spiacevole episodio sia servito ad entrambe per capire che più di così non potevano andare. In quel momento ha anche pensato che se c’era qualcosa di vero tra lei ed Helena Prestes lo avrebbero capito. La cantante ha quindi aggiunto: “E così è stato, perché poi i giorni sono passati, ci siamo calmate, ci siamo ritrovate ed è nato un rapporto meraviglioso. Io, ad esempio, ho sentito Helena più volte perché ci manchiamo, la verità è questa“.