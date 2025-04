Jessica Morlacchi dopo il GF svela: “Luca è stata una forte passione, ora sono pronta ad amare”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo aver trascorso sei mesi e mezzo nella casa più spiata d’Italia Jessica Morlacchi si è aggiudicata la vittoria della 18esima edizione del Grande Fratello. Il suo è stato un percorso molto seguito e apprezzato, durante il quale ha potuto contare sul sostegno e l’affetto di moltissimi fan.

L’ex gieffina si è lasciata sfuggire interessanti rivelazioni in un’intervista concessa al settimanale Chi. Tra le varie cose è tornata a parlare del suo rapporto con Luca Calvani e non ha certo nascosto il fatto che si era infatuata di lui. Jessica Morlacchi ha infatti ammesso che l’ex gieffino è stato per lei una passione molto forte, ha anche detto che pensa sia impossibile non perdonare una persona per la quale si sente un così forte sentimento.

Jessica Morlacchi pronta a rimettersi in gioco dopo il GF: le rivelazioni dell’ex gieffina

L’ex gieffina è in cerca di un rilancio, soprattutto dal punto di vista professionale. La musica è sempre stata la sua più grande passione e spera di tornare sulla cresta dell’onda, queste le sue parole: “Adesso non mollo mai più. Mi devono sparare“. La cantante ha anche rivelato che all’inizio temeva molto Alfonso Signorini, aveva paura che potesse provare antipatia nei suoi confronti, ma si è poi ricreduta. A detta sua il conduttore le è stato molto vicino, l’ha sempre incoraggiata invitandola a credere di più in se stessa.

Anche dal punto di vista sentimentale Jessica Morlacchi è pronta a rimettersi in gioco dopo il Grande Fratello. Lei stessa ha infatti svelato: “Sono pronta ad amare e ad essere amata“.