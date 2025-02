Javier Martinez si sta divertendo con Helena al Grande Fratello? Giglio dice la sua e finisce nella bufera

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Da qualche giorno è esplosa la passione tra Helena Prestes e Javier Martinez, per molto tempo lui ha definito il loro rapporto solo un’amicizia ma a quanto pare si è reso conto che tra loro c’è molto di più. Da quel momento sono sempre più vicini e si lasciano andare spesso a coccole e tenerezze.

Dopo un bacio passionale ne sono seguiti altri e sembra che si siano anche spinti oltre sotto le coperte quando erano ne tugurio. In più occasioni lui ha manifestato dubbi e insicurezze però continua a frequentare la modella brasiliana per capire come potrebbe evolvere il loro rapporto. Sono in molti a non credere nella veridicità della nuova coppia del Grande Fratello, pensano infatti che sia solo una strategia per catturare l’attenzione e arrivare in finale, nelle scorse ore anche Luca Giglioli ha manifestato il suo pensiero e questo lo ha fatto finire nella bufera.

Con Helena al Grande Fratello Javier Rodriguez sta giocando? Cosa pensa Giglio

Durante una chiacchierata con Lorenzo Spolverato nella sauna Giglio riferendosi al rapporto nato tra Javier Martinez ed Helena Prestes ha detto: “Potrebbe essere pure una trom**micizia. Non so…” Il gieffino pensa che non sia una cosa seria quella tra i due gieffini e che il pallavolista argentino non consideri la gieffina come la sua fidanzata.

Luca Giglioli ha ribadito che Helena Prestes per Javier Martinez potrebbe essere solo quell’amica con cui stare bene e che lo fa stare bene e protetto. Ha poi aggiunto: “Però non hai voglia di mangiarla, ma ci vai a letto…” Le sue parole lo hanno fatto finire al centro della polemica, in molti sui social lo stanno criticando perché pensano che sia brutto parlare così di una donna. In molti commenti si legge che gli utenti sperano che la clip verrà mostrata in diretta.