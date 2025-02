Nuovo bacio tra Helena Prestes e Javier Martinez al Grande Fratello, lui spiazza: “Non sono lucido”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è stato un nuovo momento passionale tra Helena Prestes e Javier Martinez al Grande Fratello. Nelle scorse ore mentre parlavano del loro rapporto e della situazione che si è creata nella casa più spiata d’Italia il pallavolista argentino ha tirato la gieffina verso di lui e l’ha baciata con passione.

Sono in molti a pensare che il gieffino non è apparso davvero coinvolto mentre baciava la modella brasiliana. Dopo il suo improvviso cambiamento continuano ad essere tanti i dubbi in merito al suo interesse per lei e c’è chi lo accusa di essere solo uno stratega. Anche Shaila e Zeudi al Grande Fratello si sono dette convinte che lui non provi davvero un sentimento per Helena Prestes. Pensano che si sia avvicinato a lei solo perché è in momination.

Javier Martinez bacia Helena Prestes ma è confuso: il gieffino confessa di non essere lucido

Negli ultimi giorni Javier Martinez sta riflettendo molto sulla sua sfera sentimentale e in più occasioni è apparso alcuno confuso e indeciso. Ad Helena Prestes ha chiesto di fare le cose con calma e ha rivelato che non vorrebbe far nascere nulla al Grande Fratello. Dopo averla baciata di nuovo ha ammesso che ad oggi non sa cosa vuole perché ‘non è lucido’.

Il gieffino riferendosi al suo rapporto con Helena Prestes ha detto: “Da una parte ho lei che mi dà tantissimo, mi è sempre un po’ mancata questa cosa e mi fa impazzire. A livello fisico c’è tanto, non è quello il problema”. Però ha ribadito che se la gieffina mette la quinta, lui mette la seconda e ha ripetuto: “Qui dentro non voglio creare niente”.