Javier Martinez, previsioni sul vincitore del Grande Fratello: “Tu o Lorenzo”, Helena sbotta

Dopo che Helena Prestes ha vinto la sfida in piscina contro Shaila Gatta al Grande Fratello lei e Javier Rodriguez si sono goduti una romantica cena nel tugurio. Tra le varie cose i due hanno parlato anche della finale del reality, che come ha rivelato ieri sera durante la 29esima puntata del reality Alfonso Signorini è prevista per fine marzo.

I due gieffini hanno fatto delle previsioni sul vincitore del Grande Fratello e il pallavolista argentino si è detto convinto che Lorenzo Spolverato arriverà in finale. Alla Prestes ha detto di essere molto legato a Tommaso Franchi nella casa e gli farebbe piacere vederlo vincere, pensa però che a contendersi la vittoria saranno lei e il modello milanese. In merito a ciò ha detto: “Fidati, vincerà uno tra te e Lorenzo. Lui si è messo tanto in gioco, è vero ammettiamolo. Devo riconoscerlo”.

Javier Rodriguez pensa che Lorenzo potrebbe vincere il Grande Fratello: Helena Prestes non è d’accordo

Alla modella brasiliana Javier Martinez ha detto che nonostante lui e Lorenzo Spolverato non vadano d’accordo deve ammettere che si è sempre esposto in ogni dinamica al Grande Fratello. Pensa che lei sia il volto femminile di questa edizione, ma Lorenzo è quello maschile.

Helena Prestes non vorrebbe vedere Lorenzo in finale, spera infatti nella sua eliminazione, a Javier Martinez ha detto che anche lui è bravo. Lui pensa che arriverà insieme a loro in finale, ma ha ribadito che saranno loro due a contendersi la vittoria. A quel punto, un po’ infastidita, la gieffina ha affermato: “Questo programma si chiama Grande Fratello e lui non si comporta da grande fratello. Lui stuzzica, non si comporta bene ed è insopportabile”.