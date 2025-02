GF, Helena Prestes e Javier Martinez si sono spinti oltre sotto le coperte? Un dettaglio non lascia dubbi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È esplosa la passione sotto le coperte tra Helena Prestes e Javier Martinez al Grande Fratello? Durante la 29esima puntata del reality andata in onda ieri sera la gieffina ha vinto contro Shaila nella sfida in piscina e ha avuto la possibilità di fare una cena romantica con il pallavolista argentino da soli in tugurio.

Ma non è tutto, i due hanno anche trascorso la notte lì, le telecamere erano comunque presenti ma non c’era nessun altro gieffino insieme a loro. Da quando hanno deciso di concedersi una possibilità si stanno avvicinando sempre di più, dimostrando tanta intesa e complicità, anche se in molti non credono che il loro rapporto sia reale.

Javier Martinez ed Helena Prestes hanno fatto l’amore nel tugurio del GF? Un dettaglio non sfugge

Durante la loro romantica serata i due gieffini hanno chiacchierato molto e si sono lasciati andare a coccole e tenerezze. Sembra, però, che non si siano limitati a baci e tenerezze questa volta. Cosa è successo sotto le coperte? Un piccante dettaglio non è sfuggito all’occhio attento dei fan del reality e sul web una foto è subito diventata virale.

Questa ritrae Helena Prestes e Javier Martinez a letto mentre dormono, accanto al materasso però si vede chiaramente un preservativo. Hanno fatto l’amore nel tugurio del Grande Fratello? Il dettaglio lascia intendere di sì, parleranno della passione esplosa tra di loro regalando ai fan altri dettagli? Non ci resta che attendere per scoprirlo.