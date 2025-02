Alfonso D’Apice attacca Chiara al Grande Fratello, Zeudi sbotta: “Non sei la stessa persona”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Alfonso D’Apice non ha preso affatto bene il fatto che Chiara Cainelli ieri sera, durante la 29esima puntata del Grande Fratello, abbia nominato Javier Martinez. Dopo la diretta si è infatti scagliato contro la fidanzata facendole notare che il gieffino nella casa è il suo migliore amico e non capisce perché abbia fatto il suo nome dal momento che dice di non avere nulla contro di lui.

Zeudi Di Palma sentendoli discutere non ha potuto fare a meno di intromettersi per difendere l’amica, il gieffino però l’ha chiaramente invitata a farsi i fatti suoi. Lei non è certo rimasta in silenzio, gli ha detto che è intervenuta perché la cosa le interessa e gli ha poi chiesto di essere onesto perché a parer suo non è la stessa persona che ha conosciuto fuori dal Grande Fratello.

Zeudi Di Palma dura contro Alfonso D’Apice al Grande Fratello: nella casa lui è cambiato?

Lite tra Alfonso D’Apice e Zeudi Di Palma (Screen Mediaset Infinity)

Quando il gieffino ha detto all’ex Miss Italia che lei non sa che persona è lui lei ha ribadito che non è lo stesso ragazzo che ha conosciuto fuori dalla casa più spiata d’Italia. Lei è convinta che si sta facendo condizionare dal contesto del reality.

Ad Alfonso D’Apice ha poi detto che continuerà a non credere ad alcune cose sue, dopodiché riferendosi a Chiara Cainelli ha concluso dicendo: “Se lei vota una persona non puoi dire che ha sbagliato. La fai stare male“: