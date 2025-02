Shaila Gatta e Zeudi Di Palma, forti dubbi su Javier Martinez: con Helena sta solo giocando?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’improvviso cambiamento di Javier Martinez nei confronti di Helena Prestes al Grande Fratello non convince affatto né Shaila Gatta né Zeudi Di Palma. Le due nelle scorse ore si sono confrontate ed entrambe sono dell’idea che il gieffino sia solo un abile giocatore.

Fino a pochi giorni fa il pallavolista argentino non faceva che ripetere che lui ed Helena erano solo amici. Quando si sono riavvicinati hanno catturato non poco l’attenzione durante l’ultima diretta, le gieffine pensano che sia stato questo a spingere Martinez tra le braccia della modella brasiliana. Dopo la puntata, infatti, c’è stato un bacio tra loro ma Javier ha chiesto alla Prestes di fare le cose con calma. Shaila Gatta è convinta che quando un uomo dice che non sa cosa lo frena in realtà non prova un sentimento. Zeudi ha invece detto che tra lei e il gieffino l’attrazione era palese, quando lo osserva con Helena invece vede solo un giocatore.

Non c’è reale passione tra Helena e Javier? Zeudi Di Palma e Shaila Gatta al GF parlano di strategia

Tanti sono i dubbi di Zeudi Di Palma e Shaila Gatta nei confronti di Javier Martinez, pensano che potrebbe essersi avvicinato ad Helena Prestes perché la considera una concorrente forte. Hanno insinuato che abbia solo voluto alimentare il triangolo per catturare l’attenzione dei telespettatori.

Shaila Gatta non vede passione tra Helena Prestes e Javier Martinez e ha ribadito che non si fida affatto del gieffino. Anche Zeudi Di Palma la pensa come lei, crede infatti che quella del pallavolista potrebbe essere solo una strategia al Grande Fratello.