Isola dei famosi, confronto costruttivo tra Adinolfi e Carly Tommasini: cosa ha detto la naufraga

È andata in onda ieri la prima puntata dell’Isola dei famosi, nel cast anche Mario Adinolfi e Carly Tommasini. A causa dei loro diversi ideali in molti sono convinti che scoppieranno accesi scontri in Honduras, i due però hanno stupito tutti durante la diretta.

Dopo essere sbarcati in Hondurs hanno avuto modo di trascorrere del tempo insieme e di confrontarsi. Il naufrago riferendosi alle sue condizioni fisiche ha fatto sapere che anche se vorrebbe è consapevole del fatto che non sarà prestante come gli altri suoi compagni di avventura. Ha anche detto che sicuramente si daranno una mano reciprocamente durante l’esperienza che vivranno all’Isola dei famosi. Alla conduttrice Mario Adinolfi ha fatto poi sapere di essere rimasto colpito dalla gentilezza dei più giovani.

Carly Tommasini e Mario Adinolfi hanno avuto un confronto: le rivelazioni della naufraga all’Isola dei famosi

Durante la diretta Veronica Gentili ha chiesto il parere della modella transgender dopo le parole di Mario Adinolfi. Lei ha stupito tutti dicendo di essere contenta di aver avuto con lui un confronto costruttivo. Ha fatto sapere di aver visto una grande apertura e volontà di comunicare e vivere l’isola come si vive la vita reale.

Carly Tommasini ha poi aggiunto: “Cioè, condividendo degli spazi comuni anche con opinioni differenti, ma rispettandoci. Questo, per me, è il vero senso dell’Isola, ed è il motivo per cui sono venuta”.