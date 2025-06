Isola dei famosi: svelato quanti chili ha perso Mario Adinolfi in Honduras

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Partecipare all’Isola dei famosi non è certo una passeggiata e questo Mario Adinolfi lo sa bene, tante sono infatti le difficoltà che sta affrontando a causa delle sue condizioni fisiche.

Tutti i concorrenti soffrono la fame e le condizioni di vita dell’Honduras, ma per Adinolfi è senza dubbio più faticoso affrontare la quotidianità in Honduras, nonostante gli siano stati concessi dei privilegi per tutta la durata della sua permanenza sull’Isola. Quando è approdato all’Isola dei famosi pesava 221 chili, infatti era alquanto preoccupato, un suo sfogo aveva anche fatto pensare che avrebbe abbandonato presto il reality ma sta continuando a resistere.

Quanto è dimagrito Mario Adinolfi all’Isola dei famosi?

Nei giorni scorsi il naufrago si è lasciato sfuggire una toccante confessione all’Isola dei famosi. Ha infatti rivelato che c’è stato un fatto scatenante che ha causato il suo eccessivo aumento di peso. Durante una chiacchierata con Loredana Cannata ha fatto sapere che tutto ha avuto inizio quando sua sorella di soli 22 anni si è tolta la vita, da quel momento ha preso cinque chili all’anno.

Mario Adinolfi ha anche detto di non aver mai provato a dimagrire, all’Isola dei famosi è la prima volta che perde peso dopo quasi trent’anni. Ieri sera durante la diretta Veronica Gentili ha svelato: “Mario ha già perso 12 chili lì all’Isola“.