Isola dei famosi, Paolo Vallesi nuota al fianco di uno squalo: “Paura vera ma…”

Nei giorni scorsi alcuni naufraghi dell’Isola dei famosi avevano avvistato un piccolo squalo impegnato a mangiare una manta, nelle scorse ore Paolo Vallesi si è ritrovato a nuotare al suo fianco.

Cosa ha provato? In quel momento la paura è stata davvero tanta, lo ha detto lui stesso in confessionale. Queste le sue parole: “La paura vera, anche se con tutta probabilità non sarà stato più grande di un metro“. Ha poi svelato di essere preoccupato non appena ha visto la pinna dello squalo, che è inconfondibile, il suo istinto è stato quello di scappare.

Paolo Vallesi e l’incontro ravvicinato con lo squalo: cosa ha raccontato il naufrago

Ai suoi compagni di avventura il cantante all’Isola dei famosi ha fatto sapere che è stato il bagno più bello della sua vita, lì in mare aperto dove era pieno di pesci, però si è spaventato quando ha visto lo squalo. Il naufrago ha anche detto che il primo a scappare è stato proprio lo squalo.

Inizialmente lui non si era reso conto di nulla, in confessionale ha detto che è stata una sensazione incredibile ritrovarsi accanto allo squalo, a detta sua entrambi hanno avuto paura e sono scappati in direzioni diverse. Nonostante la paura pensa che sia stata un’esperienza incredibile che ricorderà per tutta la vita.