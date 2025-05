Isola dei famosi Antonella Mosetti verso l’abbandono? Parla il fratello: “Non ha intenzione di…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Antonella Mosetti sta vivendo momenti di grande difficoltà e sconforto all’Isola dei famosi, reality condotto da Veronica Gentili su Canale 5.

Nei giorni scorsi la naufraga ha chiaramente detto di voler abbandonare il reality perché proprio non ce la fa più, le manca anche l’aria. Ad alcuni suoi compagni di avventura ha fatto sapere che sarebbe andata via già il secondo giorni però ha provato in tutti i modi a resistere. Lei pensa che non sia una debolezza prendere la decisione di ritirarsi, a detta sua significa solo non accettare determinate condizioni alla sua età.

Antonella Mosetti abbandonerà davvero l’Isola dei famosi? Cosa pensa il fratello

La showgirl nei giorni scorsi è sembrata certa di voler tornare a casa, il fratello però non crede che abbandonerà davvero l’Isola dei famosi. In un’intervista concessa a LolloMagazine.it dopo aver detto che sta sentendo spesso la produzione perché è preoccupato per la naufraga ha fatto sapere che ha sempre reagito bene ed è convinto che arriverà fino alla fine se riuscirà a superare questo momento.

Il fratello di Antonella Mosetti ha aggiunto: “Antonella non ha nessuna intenzione di abbandonare l’Isola. Giorno dopo giorno è più serena e sta ritrovando la forza di andare avanti”. Inoltre, pensa che l’arrivo di Mirko Frezza possa aiutare molto la sorella perché è una figura molto paterna. La naufraga deciderà davvero di restare in Honduras? Non ci resta che attendere per scoprirlo.