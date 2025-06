Chiara Balistreri si scaglia contro Cristina all’Isola dei famosi: “Non guarda in faccia a nessuno”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a pensare che Chiara Balistreri spesso mette da parte la sua personalità rimanendo nell’ombra di Teresanna Pugliese, con la quale ha legato moltissimo all’Isola dei famosi.

Durante la puntata di ieri sera nel momento delle nomination palesi Cristina Plevani ha scritto il nome di Chiara sulla lavagna. Il motivo? Alla conduttrice ha spiegato che ha provato a fare un complimento alla naufraga invitandola a brillare di luce propria, ma a parer suo è stata fraintesa. Lei pensa che la Balistreri abbia percepito le sue parole come un attacco contro Teresanna.

Chiara Balistreri nomina Cristina Plevani all’Isola dei famosi: cosa ha detto in puntata

In diretta l’ex gieffina ha ribadito il fatto che la sua compagna di avventura dovrebbe avere maggiore personalità invece di lasciarsi oscurare da Teresanna. Quale è stata la replica di Chiara Balistreri? A detta sua a chi doveva arrivare è arrivata, pensa infatti che Mirko, Teresanna, Jey e Loredana l’hanno conosciuta in un altro modo.

La naufraga, riferendosi alla Plevani, ha poi detto che lei è la prima che dà poco spazio agli altri per farsi conoscere. Subito dopo Veronica Gentili le ha chiesto di girare la lavagnetta e c’era il nome di Cristina Plevani. Perché ha deciso di nominarla? Questa la sua motivazione: “Lei non guarda in faccia a nessuno, dice che questo è un gioco, allora giochiamo“.