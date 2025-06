Dino Giarrusso duro con Cristina: “Dopo il GF non ha fatto niente”, scoppia la polemica

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gli animi si sono non poco scaldati ieri sera all’Isola dei famosi tra Cristina Plevani e Dino Giarrusso dopo che lei ha scoperto cosa ha detto lui nei suoi confronti.

Veronica Gentili durante la diretta ha mostrato una clip in cui il naufrago sostiene che l’ex gieffina non abbia fatto nulla negli ultimi venticinque anni. L’ha definita una che ha vinto la prima edizione del Grande Fratello e poi non ha più fatto nulla, parole che hanno infastidito non poco Cristina Plevani.

Cristina Plevani e Dino Giarrusso si scontrano all’Isola dei famosi

Su tutte le furie la naufraga ha accusato il suo compagno di avventura di essere un ‘classista’, una persona che non fa che elencare i suoi lavori, i titoli di studio e le conoscenze. A detta sua giudica le persone solo in base al loro titolo di studio.

Dino Giarrusso si è difeso dalle accuse di Cristina Plevani dicendo di aver sempre combattuto il classismo e i due hanno continuano a discutere all’Isola dei famosi. Il naufrago ha aggiunto: “Ho solo detto che farmi dire che sono come la sabbia nelle mutande da una persona che in 25 anni ha fatto poco non lo accetto”. In molti hanno preso le difese dell’ex gieffina ritenendo che Dino sia stato offensivo nei suoi confronti, alla fine lui ha ammesso di averla attaccata perché infastidito dal suo insulto.