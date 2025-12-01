Infortunio per Mattia Scudieri al Grande Fratello, ha un piede ingessato: lascerà la casa?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mentre giocava a pallavolo con alcuni suoi compagni di avventura Mattia Scudieri si è fatto male ieri al Grande Fratello e ha dovuto lasciare la casa più spiata dagli italiani temporaneamente.

Il video della caduta ha fatto subito il giro del web, questo mostra chiaramente che si è fatto davvero male dopo aver preso una storta. Il gieffino per un po’ è rimasto a terra e si lamentava per il dolore che sentiva alla caviglia, in molti credevano che se fosse stata rotta non sarebbe tornato nella casa. Le cose però non sono andate così, Mattia Scudieri infatti è rientrato nelle scorse ore nonostante il piede ingessato.

Mattia Scudieri dovrà lasciare il Grande Fratello dopo l’infortunio?

Il gieffino nelle scorse ore è rimasto sdraiato sul divano con la gamba alzata, poi è andato un po’ sul letto ma ha bisogno di utilizzare le stampelle per muoversi. Mancano ancora due settimane alla finale del reality condotto da Simona Ventura su Canale 5, sarà possibile per lui continuare il suo percorso con il gesso?

Di sicuro non sarà facile per lui affrontare le ultime settimane al Grande Fratello con il gesso, soprattutto perché non può fare praticamente nulla nella casa. Nella nuova puntata del reality che andrà in onda stasera potrebbero metterlo di fronte ad un forzato ritiro? Lo scopriremo.