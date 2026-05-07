Amici 25, alcuni ex allievi deludono Elena D’Elia: “Non merito la finale? Mi sento incompresa”

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Elena D’Elia è apparsa delusa nel daytime di ieri di Amici 25 dopo aver scoperto che ben otto ex allievi del talent show hanno detto che tra i concorrenti rimasti lei non meriterebbe la finale a quattro.

Dopo aver visto il video ha fatto sapere che se lo aspettava da Gard e Plasma perché avevano già detto che non la apprezzavano, Valentina però l’ha sorpresa. Non pensa di essere poco innovativa e di non aver fatto molto e si è detta consapevole dei suoi limiti e dei suoi punti di forza e pensa di essere pronta ad affrontare il mondo.

Elena D’Elia delusa da alcuni ex allievi di Amici 25: la reazione della cantante durante il daytime

L’allieva di Rudy Zerbi non ha nascosto di esserci rimasta male perché è ovvio che tutti vorrebbero avere il consenso degli altri. Ha però detto di essere abituata ad affrontare da sola il suo percorso e non si lascia scalfire dalle loro opinioni. Ha poi aggiunto: “Mi sento incompresa dal pubblico, dai compagni, ma sono lucida e mi chiedo ma perché, ma poi penso ‘chi se ne frega’. Se non mi capiscono ora, mi capiranno poi”.

Elena D’Elia ha sottolineato che nonostante le opinioni negative lei è arrivate alle puntate finali di Amici 25, crede quindi che sia meglio dare retta alle voci che dicono che sta andando bene. Al di là di tutto lei resta se stessa e anche se loro non la capiscono ci sarà qualcuno che la capirà prima o poi.