GF Vip, aumenta l’intesa tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi durante la cena romantica: scatta il bacio

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Ieri sera Lucia Ilardo e Renato Biancardi si sono goduti una cena romantica nel monolocale del Grande Fratello Vip come ricompensa dopo aver vinto la sfida.

L’atmosfera che si è creata durante il tempo che hanno trascorso da soli li ha fatti riavvicinare, nelle ultime settimane i due hanno passato più tempo a scontrarsi che a flirtare. All’inizio sembrava esserci molta complicità tra loro, c’erano stati anche dei baci e momenti molto intimi, poi però si sono allontanati. Dopo tante incomprensioni il loro rapporto sembrava ormai rovinato ma ieri sera c’è stata una svolta passionale.

Si riaccende la passione tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi al GF Vip: nuovi baci tra loro

I due gieffini hanno parlato molto durante la cena romantica, lui ha anche ammesso che non gli è piaciuto il suo avvicinamento a Raul. Con Dumitras lui ha stretto una bella amicizia, a Lucia ha detto che non riesce a guardarla con gli stessi occhi di prima da quando ha manifestato interesse anche per Raul.

Poco dopo però mentre erano sdraiati sul divano Lucia Ilardo ha provocato più volte Renato Biancardi, si avvicinava a lui ma è stata più volte respinta. Dopo qualche tentativo anche il gieffino si è lasciato andare ed è esplosa la passione tra loro. Nel monolocale del Grande Fratello Vip c’è stato un nuovo bacio, il momento intimo riuscirà a farli riavvicinare o si allontaneranno ancora?