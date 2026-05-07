Eventi Manfredonia
Manfredonia, Summer Camp di Inglese, sport e creatività a Tenuta Santa Lucia dall’8 al 26 giugno
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🌿 Nella splendida cornice di Tenuta Santa Lucia dall’8 al 26 giugno prende vita il camp più esclusivo di sempre! 😍
📅 Dal lunedì al venerdì i ragazzi vivranno giornate ricche di attività:
🇬🇧📚 2 giorni dedicati all’inglese
⚽🏃♂️ 2 giorni all’insegna dello sport
🎨 🧘♀️1 giorno di attività creative
🏊♂️💦 E per concludere ogni giornata…momento relax in piscina 😎
🚌📍 Disponibile servizio navetta con 3 fermate distribuite in città
👧👦Il camp è rivolto ai ragazzi dai 7 anni in su
📌⏰ Prenotazioni entro il 30 maggio
📞☎️ Info e iscrizioni: 389 2153655
🎯 Non perdere l’occasione di regalare ai tuoi ragazzi un’estate indimenticabile.