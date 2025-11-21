Grande Fratello, nuovo scontro tra Grazia e Mattia: “Se ti avessi visto disperato…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Peggiora sempre di più il rapporto tra Mattia Scudieri e Grazia Kendi al Grande Fratello. Il fatto che lei gli abbia nascosto la verità sulla sua fidanzata lo ha molto deluso, si è sentito tradito e da quel momento la loro amicizia non è stata più la stessa.

La gieffina sta soffrendo molto a causa del loro improvviso distacco, nelle scorse ore ha provato di nuovo ad avere un chiarimento ma la conversazione ha preso una brutta piega e c’è stato un nuovo scontro tra loro. Dopo aver parlato con gli altri gieffini Grazia Kendi ha appreso che nessuno avrebbe fatto la sua stessa scelta, lei però ha ribadito di averlo fatto per lui, per renderlo immune. Ha anche lasciato intendere che la vicenda lo ha fatto emergere, parole che hanno infastidito non poco Mattia Scudieri.

Nuovo battibecco tra Grazia e Mattia al Grande Fratello: il distacco è sempre più forte nella casa

La gieffina ha detto all’amico di essersi espressa male, lui ha ammesso di essersi innervosito, le ha anche detto che il recipiente è pieno. In merito alla sua scelta relativa alla busta rossa Grazia Kendi ha poi detto: “Se ti avessi visto disperato davanti ai miei occhi sarei andata io stessa a cercare Carlotta e te l’avrei portata qui. Ma eri visibilmente tranquillo”.

Le parole della gieffina hanno dato molto fastidio a Mattia Scudieri, lo scontro infatti è diventato ancora più animato al Grande Fratello mentre cercavano di avere un chiarimento. Il gieffino l’ha accusata di essere una giocatrice che calcola anche le emozioni, lei è apparsa molto delusa. C’è rimasta ancora più male quando lui le ha detto che la fidanzata Carlotta è stata molto delicata con lei perché altri al suo posto si sarebbero arrabbiati ancora di più. Grazia Kendi gli ha detto che se avesse voluto avrebbe potuto davvero giocare, gli ha anche detto che lo ha sempre difeso ma forse è il momento di non farlo più.